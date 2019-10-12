“Acı ve Zafer” (Dolor y Gloria),dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde çok beğenildi. Antonio Banderas'ın en iyi erkek oyuncu, Alberto Iglesias'ın en iyi müzik ödüllerini kazanmasının yanı sıra festivalin en iyi filmlerinden biri olarak kaldı akıllarda. Eleştirmenlerden aldığı yüksek notları gişede seyirciden gördüğü ilgiyle birleştirmesini bildi. Banderas'ı erkek oyuncu Oscar'ında favoriler arasına sokan performansını da unutmamak gerek. Film, Türkiye'de 11 Ekim Cuma günü gösterime girdi.