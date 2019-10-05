Dünya prömiyerini Telluride'de yaptıktan sonra Toronto'da da gösterildi. Kötü eleştiriler almadı ve hayal kırıklığı yaratmadı ama seyircileri çok heyecanlandıran bir film olmadı. Belki de bu yüzden Oscar tahmincilerinin listesinde alt sıralara düştü. Film, 1862 yılında gerçekleştirilen tarihi bir balon yolculuğunu anlatıyor. Redmayne, gerçek bir kişilik olan baloncu James Glaisher'ı canlandırıyor. Jones ise seyahat sırasında Glaisher'ın yanında olan hayali bir karakteri oynuyor. Felicity Jones, en iyi kadın oyuncu kategorisinde ilk 5'te yer almasa da tahmincilerin çoğunun ilk 10 listesinde kendine yer buluyor.