05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Renée Zellweger – Judy
2004'de “Cold Mountain” (Soğuk Dağ) ile yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Oscar kazanan Renée Zellweger'in “Judy” ile “Akademi'nin radarı”na girebilecek Oscar adaylarından biri olduğu aylardır tahmin ediliyordu... Tahmin listelerinin neredeyse hepsinde ismi vardı. Hollywood yıldızı Judy Garland'ın hayatının son yıllarına odaklanan “Judy”, 30 Ağustos'ta Telluride Film Festivali'nde, 10 Eylül'de ise Toronto Film Festivali'nde seyirci karşısına çıktı. Zellweger'in filmdeki performansı öyle beğenildi ki neredeyse bütün listelerde birinci sıraya yerleşti.
2010'lu yıllarda çok fazla film ve dizide oynamayan Zellweger, birçok eleştirmene göre “Judy”de hayatının en iyi performansını çıkarıyor ve Akademi'nin buna tepkisiz kalması mümkün değil. Aralık sonuna kadar daha güçlü bir favori çıkar mı, çıkmaz mı, kestirmek zor ama Zellweger şimdilik en iyi kadın oyuncu Oscar'ının bir numaralı adayı... Film Türkiye'de 3 Ocak 2020'de gösterime girecek.
Scarlett Johansson – Marriage Story
Eleştirmenlerin karşısına çıktığı günden bu yana yılın en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen ve Oscar ödüllerine şimdiden ağırlığını koyan “Marriage Story”, Scarlett Johansson'a ilk Oscar adaylığını getirebilir... Johansson, gençlik yıllarından bu yana Hollywood'un sevilen ve beğenilen oyuncularından biri oldu hep...
Dört kez Altın Küre'ye aday gösterildi ama daha önce hiç bu kadar övgü dolu eleştiriler almadı. Johansson'un filmin başarısındaki payının büyük olması, Oscar'a aday olma şansını yükseltiyor... Özetle, Akademi'nin, Johansson'u bu yıl unutmayacağına inanan çok kişi var. Sancılı bir boşanma hikâyesi anlatan Netflix yapımı “Marriage Story”nin Türkiye'de ne zaman gösterime gireceği henüz belli değil.
Awkwafina – Elveda (The Farewell)
Duygusal yanları ağır basan hüzünlü bir komedi filmi olan “Elveda” (The Farewell) en iyi film Oscar'ının favorilerinden biri... Lulu Wang’in kendi büyükannesinin hastalığından esinlenerek çektiği “Elveda”, başroldeki Awkwafina'nın çok iyi eleştiriler alan oyunculuğuyla da öne çıkıyor...
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