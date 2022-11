Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring) Film ekibi, çekimlerin yapılacağı uzak yerlere helikopterle gitmek zorundadır. Ancak Sean Bean (Boromir) uçmaktan korkuyordu, ancak mecbur kalkdığında helikoptere biniyordu.

Karlı dağlardaki sahneleri çekmek için her sabah iki saat dağı tırmanıp Boromir kostümüyle dağın tepesindeki sete gidiyordu. Ekibin kalanı ise helikopterden onu izliyordu.