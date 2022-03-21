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Bu yıl 3’üncüsü yapılan Ulusal Kısa Film Festivali’nin ödül töreni Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Finale kalan 12 film arasından yönetmenliğini Abdulselam Çakay’ın yaptığı ‘Sar’ üçüncü, Zafer Geyikçi’nin yönetmeliğindeki ‘Ziyaretçi’ ikinci, Ali Rıza Erdemir’in yönetmenliğindeki ‘Vesikalık’ kısa filmi ise birinci oldu. Ödül töreninde, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer’e ‘Yaşam Boyu Emek ve Onur Ödülü’ verildi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve festivalin jüri başkanlığını yapan ünlü yönetmen Derviş Zaim ile çok sayıda sinemasever katıldı.

NUR SÜRER: ÖDÜLÜ ÇOK ÖNEMSİYORUM

Ödül töreni, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer’e ‘Yaşam Boyu Sinema Emek ve Onur Ödülü’nü takdimiyle başladı. Ödülünü Başkan Gökhan Yüksel’in elinden alan ünlü sanatçı Nur Sürer yaşadığı mutluluğu ifade ederek; “Bu ödülü çok önemsiyorum. Buraya setten geliyorum. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile ilk tanıştığımda genç olması beni çok heyecanlandırmıştı. Sizlere ve Kartal Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GENÇ OYUNCULARI ÇOK YETENEKLİ BULUYORUM”

Kısa film çekmenin zor olduğunu belirten Nur Sürer, “Sizin yaptığınız işin, onca yılın ardından o emeğin karşılığı olduğu için seviniyorum. Öğrencileri çok önemsiyorum. Kısa filmcileri çok destekliyorum. Yöneticilik yaptığım dönemde de kısa film çeken okullara o filmlerde oynayalım diye oyuncu arkadaşları göndermiştik. Ben bir tane filmde oynamıştım dün Çin’de ‘en iyi film’ seçilmiş. ‘Tünel’ isimli film yedinci uluslararası ödülünü aldı. Kısa film ileride yaşamına nasıl bir yön vereceğinin habercisidir. Kısa filmler 8 ile 23 dakika arasında oluyor. O kadar kısa bir zamanda öyküyü anlatmanın zor olduğunu düşünüyorum. Bu alanda çok başarılı olan arkadaşlarımız var. Genç oyuncuları hepsini olmasa da çok yetenekli buluyorum. Gençlerle oynuyoruz, kimle oynayacağız? Anne, baba oynuyoruz. Başrollerde genelde gençler oluyor, diziler ona göre dizayn edilmiş durumda” dedi.

Törenin devamında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Nur Sürer ile festivalin jüri başkanlığını yapan Derviş Zaim’e ve 11 jüri üyesine teşekkür plaketi takdim etti.

‘UMUT VAAT EDEN GENÇ YÖNETMEN’ ÖDÜLÜ KARTALLI YÖNETMEN TUFAN YILMAZ’IN OLDU

Festivalde, ‘Umut Vaat Eden Genç Yönetmen’ ödülünün kazananı, ‘Pencere Ödülü’ filmiyle Kartallı yönetmen Tufan Yılmaz, Jüri Özel Ödülleri’nin sahipleri ise; Anaoush filmi ile Deniz Telek ve Şero filmi ile Mustafa Efelti oldu. Ödül aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Tayfun Yılmaz, “Daha önce de farklı festivallere katıldık. Şimdi bir Kartallı olarak Kartal’da düzenlenen bir festivalde bu ödülü almak beni çok gururlandırdı. Organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bu bir fırsat, bunların devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, ‘Umut Vaat Eden Genç Yönetmen’ ödülünü, sinemacı Derviş Zaim ve Dr. Selahattin Yıldız ise jüri özel ödüllerini sahiplerine teslim etti. Jüri Başkanı Derviş Zaim, yaptığı konuşmada tüm sinemaseverlere teşekkür ederek, jürinin festivaldeki kriterlerini şu sözlerle açıkladı: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve bizlere yalnız bırakmayan tüm sinema dostlarına sonsuz teşekkürler. Jürimiz, biçim ve içerikte yeni eğilimlerin varlığını gözlemlemiş, evrensel bir tavrın mevcudiyetini araştırmış ve söylenmesi zor durumları ve açmazları ifade edebilme kapasitesi ile ödülleri belirlemiştir.

EN İYİ FİLM: VESİKALIK

Etkinliğin devamında, 166 filmin arasından önce finale kalan ilk 12 film belirlendi. Ardından ilk 3’e giren filmlerin ödülleri sahiplerine teslim edildi. 3’üncülük ödülü, yönetmenliğini Abdulselam Çakay’ın yaptığı ‘Sar’ kısa filminin, 2’ncilik ödülü Zafer Geyikçi’nin yönetmeliğindeki ‘Ziyaretçi’ filminin ve 1’incilik ödülü de Ali Rıza Erdemir’in yönetmenliğindeki ‘Vesikalık’ kısa filminin oldu.

Sanatçı Nur Sürer 3’üncülük, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah 2’ncilik ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 1’incilik ödüllerini sahiplerine teslim etti.

Törende birinciye 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL ve üçüncüye 5 bin TL ödül verildi.

“HEDEFİMİZ FESTİVALİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIMAK”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaptığı konuşmada festivale katılan tüm sinema emekçilerine teşekkür ederek; “Yaşasın kültür-sanat ve sinema. Kısa film festivalinde ana hedeflerimizden biri geleceğin yönetmenlerini cesaretlendirmek. Çok kıymetli yönetmenlerimiz aramızda. Bu festivali gelenekselleştirme noktasında iddialıyız. Hem İstanbul’dan hem ülkemizin dört bir yanından gelen yönetmenlerimiz aramızda. Hedefimiz festivalimizi uluslararası alana taşımak. Sesimizi daha fazla yükseltmek istiyoruz ve yaşasın sanat diyoruz” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda, sinemaseverlerle birincilik ödülünü kazanan ‘Vesikalık’ filmi izlendi.