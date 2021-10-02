Altın Yunus finalistleri açıklandı
23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışma heyecanı başlıyor. Festivalde 'Altın Yunus' için yarışacak filmler açıklandı
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film Ödülü' için yarışacak filmler belli oldu.
Reis Çelik'in başkanlık edeceği jürinin karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler şunlar;
Anadolu Leoparı... Emre Kayiş
Bağlılık Hasan... Semih Kaplanoğlu
İçimdeki Kahrama... Sinan Sertel
İki Şafak Arasında... Selman Nacar
Kafes... Cemil Ağacıkoğlu
Koridor... Erkan Tahhuşoğlu
Lacivert Gece... Muhammet Çakıral
Okul Tıraşı... Ferit Karahan
Pota... Ahmet Toklu
Sabırsızlık Zamanı... Aydın Orak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek olan 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlere verilecek ödüller şöyle;
En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü... 100.000 TL
En İyi Yönetmen... 20.000 TL
En İyi Kadın Oyuncu... 15.000 TL
En İyi Erkek Oyuncu... 15.000 TL
En İyi Senaryo... 10.000 TL
En İyi Sinematografi... 10.000 TL
En İyi Kurgu... 10.000 TL
Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10.000 TL'lik En İyi Yapımcı Ödülü takdim edilecek.
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