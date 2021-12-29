En istikrarlısı Josef!

AA

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Josef de Souza olurken, altışar gol atan Michy Bastshuayi ve Cyle Larin siyah-beyazlı ekibin en skorer oyuncuları oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef ilk yarıdaki 17 maçta bin 530 dakika süreyle takımı adına en çok sahada kalan isim oldu. Valentin Rosier bin 432, Domagoj Vida bin 370, Ersin Destanoğlu bin 350 ve Rachid Ghezzal de bin 346 dakikayla istikrar yakalayan isimler olarak dikkati çekti.

İKİ İSİMDEN 6'ŞAR GOL

Ligin ilk devresindeki 19 maçta 30 gol atan siyah-beyazlı ekip bunların 12'sini Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile buldu. Her iki oyuncu altışar kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 14 maçta 356 dakika sahada kalan Güven Yalçın ise takımı adına 4 gole imza attı. İlk yarının istikrarlı ismi Josef ise 3 golle takımına katkı sağladı.

ROSIER 2 KIRMIZI GÖRDÜ

Beşiktaş'ta Valentin Rosier bu sezon iki kez gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

Adana Demirspor maçının bitiminde ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalı duruma düşen Rosier, Göztepe karşılaşmasında da aynı durumu yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal ve Salih Uçan da kırmızı kart gören isimler oldu.

Beşiktaş'ta Josef, Welinton ile Ghezzal dörder sarı kart görürken, Vida, Larin ve Oğuzhan Özyakup ise üçer sarı kart gördü.

İSTATİSTİKLER

Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

Futbolcu Maç Süre Sarı K Kırmızı K Gol Josef 17 1530 4 0 3 Rosier 16 1432 1 2 0 Vida 16 1370 3 0 0 Ersin Destanoğlu 16 1350 2 0 0 Ghezzal 17 1346 4 0 2 Batshuayi 15 1187 2 0 6 Larin 16 1111 3 0 6 Rıdvan Yılmaz 13 1049 2 0 2 Miralem Pjanic 12 892 2 0 0 Welinton 11 827 4 0 0 Atiba 13 708 0 0 1 Umut Meraş 9 559 1 0 0 Kenan Karaman 13 531 0 0 0 Oğuzhan Özyakup 10 490 3 0 0 Alex Teixeira 10 486 2 0 2 Can Bozdoğan 10 462 1 0 1 Francisco Montero 6 454 1 0 1 Salih Uçan 9 439 1 1 0 Necip Uysal 10 438 1 1 0 Mert Günok 4 360 0 0 0 Güven Yalçın 14 356 1 0 4 Fabrice NSakala 4 347 1 0 0 Serdar Saatçı 4 337 1 0 0 G.K. N'Koudou 8 325 0 0 2 Gökhan Töre 9 219 0 0 0 Mehmet Topal 6 101 1 0 0