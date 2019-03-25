En ilginç 1 Nisan şakaları

1 Nisan yaklaşmasıyla beraber ilk akla gelen 1 Nisan şakaları oluyor! Bizler de sizin için en ilginç ve en iyi 1 Nisan şakalarını haberimizde derledik. Farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler içeren 1 Nisan Şaka Günü, pek çok ülkede geleneklerine göre kutlanacak. Bu geleneksel günün kökeninin ise Fransa Kralı 9. Charles'a kadar dayandığı iddia ediliyor. İşte 1 Nisan şakları ve 1 Nisan'ın tarihçesi...

1 NİSAN'IN TARİHÇESİ VE KÖKENİ

1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar gidiyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler anlatılıyor. O rivayetlerden en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır.

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler.

Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başladılar.

1 NİSAN ŞAKALARI

1- İş arkadaşlarınızın klavyesine çim ekin

2- Arabasının sileceklerine gökkuşağı renginde boyalar koyun.

3- Alışveriş arabalarıyla birisinin arabasının etrafında sonsuz döngü oluşturun.

4- Arkadaşınızın odasını sahte farelerle doldurun.

5- Bisküvi arasındaki krema ile nane etkili diş macunu değiştirin.

6- Kardeşinize büyük, ıpıslak, kahverengi bir hediye bırakın.

7- Sıvı sabun kabını boşaltıp yerine yağ koyun.

8- İş arkadaşınızın koltuğunun altına havalı korna bağlayın.

9- Araba koltuğu kılığına girip insanların tepkilerini seyredin.

10- Oda parfümünün mandalını bağlayıp birisinin odasına atın.