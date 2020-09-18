En hızlı güvercinin sahibine "altın kemer" armağan edildi

Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen yarışmacılara ait 1172 güvercin katıldı. Bolu'nun Gerede ilçesinden bırakılan güvercinler, 500 kilometrelik yol kat etti. Söz konusu mesafeyi 7 saat 20 dakikada tamamlayan Manisa'dan Yunuş Taşçı'nın güvercini birinci oldu.
Yarışmada, Bursa'dan Özkan Eymen'in güvercini ikinci, İstanbul'dan Ahmet Çavdar'ın güvercini ise üçüncü oldu.
Güvercini birinci gelen Taşçı'ya altın kemer ve kupa verildi.
İlk 30'a giren güvercinlerin sahiplerine de kupa ve para ödülü verildi.
Yarışma Komisyon Üyesi Ergun Ellibir, etkinlikte Türkiye'nin en başarılı güvercinlerinin yarıştığını söyledi.
Heyecanlı ve güzel bir yarış yaşandığını belirten Ellibir, "1172 güvercin 500 kilometrelik parkurda yarışıyor. Yarışımız Bolu'nun Gerede ilçesinden başladı. İlk etapta dönen kuş sayısı 48. Yarış 2 gün boyunca sürüyor. Yarışın birincisi altın kemerin sahibi oldu. Güzel bir yarışma. Güvercin yetiştiricileri her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışı büyük heyecanla takip etti." ifadelerini kullandı.
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