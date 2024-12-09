En hızlı büyüyen ikinci teknoloji şirketi oldu

Figopara, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin ödüllendirildiği Deloitte Technology Fast50 listesine ikinci sıradan giriş yaptı. Firma son üç yılda yüzde 5133 büyüdü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre bu yıl 18’incisi düzenlenen Deloitte Technology Fast 50 listesinde ikinci sırada yer alan Figopara, bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla finansmana aracılık etti. 2024’ün ilk 9 ayında ise aylık finansman hacmini 2,5 milyar TL’nin üzerine çıkararak büyümesini hız kesmeden sürdürdü.

Kuruldukları günden bu yana, şirketlerin finansmana erişimlerine aracılık ederek çok önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını belirten Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Deloitte Technology Fast 50 listesinde ikinci sırada yer almak bizleri çok gururlandırdı. Aldığımız bu ödül hızlı, sürdürülebilir büyümemizin ve başarılı yönetim anlayışımızın bir sonucu niteliğinde. İş modelimizle hem işletmelere sağladığımız fayda hem de banka-fintek iş birliğinin doğru bir örneği olarak sektöre değer katıyoruz. İşletmelerin nakde ulaşmasını kolaylaştırırken, geliştirdiğimiz yenilikçi hizmetlerle risk yönetimleri için önemli iç görüler sunuyoruz” dedi.

İstikrarlı büyümelerini 2024 yılında da sürdürdüklerini belirten Koray Bahar, “Özellikle bankalardaki likiditasyonun KOBİ segmentinde daralması ile bu yılın ilk 9 ayında çok ciddi bir taleple karşılaştık ve aylık finansman hacmimiz 2,5 milyar TL’nin üzerine çıktı” şeklinde konuştu.

Büyük şirketler ve KOBİ’lerin uygun finansman bulmalarına aracılık etmenin dışında farklı ürün ve çözümlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırdıklarını da vurgulayan Bahar, sözlerine şöyle devam etti: “Figopara olarak alacak riskini takip edebilmek için oluşturduğumuz, içeride de bizim kredi değerlendirmelerinde kullandığımız, FigoSkor ürününü artık reel sektör için çıkartmış durumdayız. Ticari işletmeler Figopara.com'a girip çok hızlı bir şekilde üye olarak müşterilerinin ve iş ortaklarını FigoSkor sayesinde tek ekrandan takip edebiliyor. Özetle milyonlarca yapısal olmayan açık veriden yararlanarak şirketlerin ticari güven endeksini oluşturuyoruz. Buradaki temel amacımız, yine sağlam adımlar ile ticaret hacminin artmasına katkı sağlamak.”