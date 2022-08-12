Bu hafta yeni sezona merhaba diyen, gündüz kuşağının beğenilerek izlenen yarışması En Hamarat Benim'de bugün hafta finali heyacanı yaşanıyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı ve Fox Tv ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim'in bugünkü yayınlanan bölümünde haftanın birincisi belli olacak. Peki yarışmasının birincisi kim? İşte haberimizin ayrıntıları...
EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM?
Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de haftanın kazananı henüz açıklanmadı.
KİMSE ELİ BOŞ AYRILMAYACAK
En Hamarat Benim'de artık kimse eli boş ayrılmıyor. Birinci 20 bin TL, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve dördüncüye ile beşinciye sürpriz ödüller verilecek.
KADİR EZİLDİ KİMDİR?
19 Mart 1995 Konya doğumlu olan ve 24 yaşında olan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmıştır. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile beraber yaşamaktadır. Sosyal medyada paylaşmış olduğu videolarla popüler olan Kadir, popülerliği sonrası televizyon ekranlarında da yer almıştır. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamıştır. Evini çok seven Ezildi'nin annesinin ve erkek kardeşinin bu durumdan pek memnun olmadığı biliniyor.
Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcamakta. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini anlatıyor. Market alışverişi esnasında ise temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor.
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