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En güzel ve resimli Cuma mesajları: 2023 en yeni, farklı, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları, Cumanız Mübarek Olsun sözleri

En anlamlı ve resimli Cuma mesajları: En anlamlı, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları

İslam alemi bir Cuma gününe daha ulaştı. İslam dininde mübarek kabul edilen bu günde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir ve Allah'tan af dilenir. Cuma bereketini yakınları ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en güzel, anlamlı, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte Hayırlı Cumalar mesajları, Cumanız Mübarek Olsun sözleri

Giriş: 19.05.2023 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma ibadet günüdür. Bu kutsal günde sevdiklerinin Cumasını kutlamak isteyenler Cuma mesajları ve sözleri örneklerini araştırıyor. Bizler de sizler için en güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 19 Mayıs 2023 en yeni ve farklı, resimli Cumanız Mübarek olsun mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri...  

    KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

    Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

  • Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

  • AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

  • Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.

  • YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

    Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.

  • Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.

  • En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
    Hayırlı cumalar.

  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

  • Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun. 

  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Cuma günü, Rabbimize olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı dile getirmek için bir fırsattır. O'nun rahmeti ve lütfu bu mübarek günü kaplar. Dualarımızı içtenlikle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin, hidayetini üzerimize göndersin. Cumanız mübarek olsun.

  • Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
    Hayırlı cumalar.

  • Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun. 

  • Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.  Rabbimizin lütfu ve inayeti size daim olsun. Cumanız mübarek olsun!

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
    Hayırlı cumalar.

  • İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

  • Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

  • Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

  • Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Cumanız mübarek olsun.

    Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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