Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kısa, uzun 2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

En güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan için heyecanlı bekleyiş başladı. Ülke genelinde coşkulu törenlerle kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu bağlamda 23 Nisan şiirleri gündemdeki yerini aldı. İşte en güzel ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2, 3, 4 kıtalık şiirleri ve sözleri...

Giriş: 21.04.2023 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan milli bayramlardan olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürüyor. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul görmesinin nedeni, 23 Nisan 1920’de TBMM'nin açılmış olmasıdır. Meclis'in açılışının 103. yıl dönümü çeşitli törenlerle ve 23 Nisan şiirleriyle ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Biz de bu önemli gün için en güzel anlamlı 23 Nisan şiirlerini bir araya getirdik. İşte 2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri ve sözleri...

  • 2,3,4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ 

     

    EGEMENLİK ULUSUNDUR

    Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
    Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
    Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
    Asırları yılların içinde aşıyoruz...
    Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
    Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
    Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
    Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
    Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
    Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
    Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
    Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
    Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
    Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
    Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
    En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

     

    HALİL REFET TANIŞIK

  • TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN

    Bugünlerin küçüğü,
    Yarınların büyüğü,
    Hep çalışıp öğrenen
    Türk çocuğuyum ben.

    Ülkesini çok seven,
    Milletiyle övünen,
    Hep çalışıp üreten
    Türk çocuğuyum ben.

     

     

    Atatürk’ün izinde,
    İlkelerinin peşinde,
    Hiç durmadan yürüyen
    Türk çocuğuyum ben.

  • ÇOCUK BAYRAMI

    Arkadaşlar, sevinelim,
    Hep gülelim, eğlenelim;

    Sıkılmasın hiç canımız;
    Çünkü bugün bayramımız...

    Oyun, alay, dernek düğün,
    Hepsi bizim işte bugün...

    Çocuklara hor bakmayın;
    İncitmeyin, esirgeyin...

    Ana yurdun oğlu, kızı,
    Umut veren şen yıldızı.

    Yarınları parlatacak;
    Şenlenecek her bir ocak...

    Korunacak cumhuriyet,
    Yükselecek bu memleket...

    Ekrem ŞENOZAN

    AYDINLIK YERYÜZÜ

    Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
    Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
    Bugün çocuklar güzel.
    Bugün sokaklar güzel...
    Elimizden tutan her el
    Daha sağlam
    Daha mavi gökyüzü; 
    Bayraklar daha yakın.
    Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
    Şarkılar tutuyor gökleri.

    Adnan ARDAĞI

    #habericireklam#300x250#110#right#

    23 NİSAN
    Dün sabah anneciğim
    Öperek, dedi: Uyan 
    Bugün senin bayramın,

    Kalk, bak süslendi her yan.
    Baktım her taraf süslü,
    Sokaklar dolu insan.

    Dedim: Anne bu neden
    Dedi: 23 Nisan.

     

    Temel bayrammış, inan
    Kutlu olsun kardeşim
    Geldi 23 Nisan.

    R. Gökalp ARKIN

  • EGEMENLİK BAYRAMI

    Egemen bir milletin,
    Coştuğu bir gündür bu.
    Yurduma hürriyetin,
    Koştuğu bir gündür bu...

    Başımızda Atatürk,
    Ülkümüz yüce Türklük,
    Milletimin en büyük,
    Sevdiği bir gündür bu...

    Bugünleri gösteren,
    23 Nisan'ı veren,
    Büyük Atam diyor ki:
    "Türk, çalış öğün, güven..."

    ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

    ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

    Çocuklar şarkı söylerken
    Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.
    Çocuklar şarkı söylerken
    Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.
    Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.
    Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
    Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.
    Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
    Dillerinde, gözlerinde
    Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.
    Teşekkürler Atatürk
    Teşekkürler Atatürk

    M.MACİT TAŞ

     

  • BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram
    Yükseldi bak ünümüz.
    23 Nisan bizm
    En şerefli günümüz!

    Al bayrağı açalım,
    Gel gidelim törene.
    Bin teşekkür, bizlere
    Bugünleri verene...

    Bizim için harcanan
    Boşa gitmez bu emek,
    Çünkü her Türk çocuğu
    23 Nisan demek...

    İsmail Hakkı SUNAT

     

  • SEN OL ÇOCUĞUM

    Yurdu koruyan,
    Yarını kuran,
    Sen ol çocuğum.
    Eskiyi unut,
    Yeni yolu tut,
    Türklüğe umut,
    Sen ol çocuğum.
    Bizi kurtaran,
    Öndere inan,
    Sözünü tutan,
    Sen ol çocuğum.
    Küçüksün bugün,
    Yarın büyürsün
    Her işte üstün
    Sen ol çocuğum.
    Çalışıp öğren,
    Her şeyi bilen
    Yurduna güven
    Sen ol çocuğum.

    Hasan Ali YÜCEL

     

     

  • ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ

    Sana armağan etti,
    Ata bu güzel günü,
    23 Nisan bugün,
    Çocuk Bayramı günü.

    Sevin, oyna, gez, dolaş,
    Senin bayramın bugün.
    Bayrağı sev arkadaş.
    Dalgalandıkça öğün.

    R.Gökalp ARKIN

     

  • 23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

     

    Bugün edildi ilân
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

  • ŞU 23 NİSAN

    Şu yirmi üç Nisan’ı,
    Ne kadar çok severim.
    Neden diye sorsalar;
    Kendi bayramım derim.

    Hiçbir bayram veremez
    Bana onun tadını,
    Ata’m çocuk bayramı
    Koymuş onun adını.

    Yaşa 23 Nisan,
    Sevinmeyen yok inan,
    Saçtığın mutlulukla,
    Neşe doluyor her yan.

     

    Fahrünnisa Elmalı

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.