Cuma namazına sayılı saatler kala resimli cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. İslam alemi için büyük önem taşıyan cuma namazları, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu özel günde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli, cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel cuma mesajları...