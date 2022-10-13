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En güzel, resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 2022 Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları ve sözleri

En güzel, resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Mübarek Cuma gününde camilere akın edecek olan binlerce Müslüman, Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını paylaşacak. İşte, 14 Ekim en güzel, farklı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajı çeşitleri...

13.10.2022 - 22:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları ve sözleri Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen bu mübarek günde sevdiklerine, eşine-dostuna ve komşularına 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyenler resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, 14 Ekim 2022 SMS, Twitter, Facebook ve Instagram'dan paylaşılacak Cuma mesajları ve sözleri çeşitleri...

  • CUMA MESAJLARI 13 EKİM 2022

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

  • Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

  • CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

  • Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

     

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