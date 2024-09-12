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        Haberler Bilgi Gündem En güzel, resimli cuma mesajları 13 Eylül 2024 | Ayetli, dualı, kısa, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri

        En güzel cuma mesajları 13 Eylül 2024: Ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajları ve sözleri

        Bir cuma namazı için daha bekleyişe geçildi. Cuma namazı için geri sayım sürerken, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Birbirinize sosyal mecralar üzerinden gönderebileceğiniz en güzel, ayetli, dualı, kısa, anlamlı, resimli hayırlı cumalar mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte 13 Eylül 2024 en güzel, resimli cumanız mübarek olsun mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 19:17 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:51
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        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kalırken, resimli cuma mesajları günün en çok aranan konular arasında yerini aldı. En güzel, yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 13 Eylül 2024 ayetli, dualı, resimli, cumanız müberek olsun mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...

        • 2

          EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

          Bu mübarek günün feyziyle dolu olan Cuma gününde, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, dualarımızı eksik etmeyelim ve Rabbimize olan şükranımızı ifade edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin.

        • 3

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

          Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.

        • 6

          YENİ, FARKLI, DUALI CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

          Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.

        • 7

          Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.

        • 8

          Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

        • 9

          Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

        • 10

          Gökten yağan her damla, toprağın kucaklayamadığı bir lütuf. Toprağa ektiğimiz her tohum, Rabbimizin bize olan ikramının bir parçası. Bu geçici dünyada, Allah'ın huzurunda ne varsa, O'nun lütfuyla oluşmuş. Dualarımızı O'na yükseltelim, çünkü O herşeyi işitir ve her şeyi bilir. Cumanız Mübarek Olsun.

        • 11

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        • 12

          Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun.

        • 13

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Cuma günü, Rabbimize olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı dile getirmek için bir fırsattır. O'nun rahmeti ve lütfu bu mübarek günü kaplar. Dualarımızı içtenlikle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin, hidayetini üzerimize göndersin. Cumanız mübarek olsun.

        • 14

          Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 15

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 16

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.

        • 17

          Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimizin lütfu ve inayeti size daim olsun. Cumanız mübarek olsun!

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 18

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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