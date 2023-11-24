İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözü ile öğretmenlik görevinin kutsallığına dikkat çekmiştir. Anne ve babalarımızdan sonra üzerimizde en çok emeği olan öğretmenlerimize, en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ile minnettarlığımızı dile getirebiliriz. İşte 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa Öğretmenler Günü şiir seçenekleri...