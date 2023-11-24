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        Haberler Gündem EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ | İlkokul ile lise için 1-2-3-4 kıtalık anlamlı, kısa, uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

        En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ile eğitimcilere olan minnettarlığınızı iletin!

        En güzel Öğretmenler Günü şiirleri, 24 Kasım'ın gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Öğretmenleri onurlandırmak amacıyla 1981 yılından bu yana kutlanan bu özel günde 1-2-3-4 kıtalık en yeni ve en güzel, duygusal ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ile öğretmenlerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte İlkokul ile lise için 1-2-3-4 kıtalık anlamlı, kısa, uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 08:25 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:25
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        • 1

          İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözü ile öğretmenlik görevinin kutsallığına dikkat çekmiştir. Anne ve babalarımızdan sonra üzerimizde en çok emeği olan öğretmenlerimize, en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ile minnettarlığımızı dile getirebiliriz. İşte 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa Öğretmenler Günü şiir seçenekleri...

        • 2

          BAŞÖĞRETMEN

          Atatürk benim,

          Başöğretmenim,

          Ne öğrendimse,

          Ondan öğrendim.

          Yenilikleri,

          Hep o düşünmüş,

          Milleti için,

          Ağlamış, gülmüş.

          Çocuk kalbimle,

          İlk onu sevdim,

          Atatürk benim,

          Başöğretmenimdir.

          Tarık ORHAN

        • 3

          ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

          Ben, köy öğretmeniyim,

          Dağ başında bulutların altında.

          Toprak kokar ellerim,

          Pantolonumda çamur lekesi var.

          Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

          Kars'tan Edirne'ye kadar.

          Geceleri mum yakarım odamda,

          Yarın dokuz Ekim,

          Köyde bayram var.

          On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

          Tüm anadolu'ya selamları var.

          Henüz kara tahtam yok,

          İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

          Aydınlık A'dan başlayacak

          O. Köksal MEMİŞ

        • 4

          ÖĞRETMENİM

          Ben,

          Seni ilk defa

          Okul duvarının dışından

          Okula gitmezken tanıdım.

          Kirli suratım, karışmış saçlarım

          Çapaklanmış gözlerimle

          Hep sana bakardım.

          Anasızlığımın özlemini

          Senin çocuklarla ilgilenmenle

          Kapardım.

          Okula başladığımda,

          Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

          Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

          Sıcacık bakışlarınla kurutur

          Bana bir kerecik dokunman için

          Her türlü yaramazlığı yapardım.

          Ben,

          Sevdalarımın en büyüğünü

          Sana bakarak yaşadım.

          Sevgili öğretmenim.

          Ragıp SARI

        • 5

          SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

          Sevgili öğretmenim,

          İnan sen bir ışıksın.

          Yanarsın gece gündüz.

          Aydınlatırsın bizi.

          Doğruyu, güzeli,

          Bize sen öğretirsin.

          Vatanıma sevgiyi,

          Kalbimize sen korsun.

          Çevreni aydınlatır,

          Bir mum gibi erirsin.

          Anne, baba gibisin,

          Bizi, bağrına hep basarsın.

          Fethi BOLAYIR

        • 6

          ÖĞRETMENİME

          Bilgi demetleri sun, yine bana,

          Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

          Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

          Yine altın çağlar ötesinden gel.

          Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

          Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

          Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

          Baharlarla bağlar ötesinden gel.

          Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

          Uzat maviliği şeffaf saraydan

          Buketler dererek bize uzaydan,

          Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

          Milletime doğan şafaklarla şen,

          Şehitler yatağı topraklarla sen,

          Irkıma şen veren bayraklarla sen

          Tarihler, otağlar ötesinden gel.

          Süleyman ÖZBEK

        • 7

          ANA GİBİ, BABA GİBİ

          Öğretmenim bilir misin

          Seni nasıl sevdiğimi?

          Sorsan bana nerde yerin

          Gösteririm ben kalbimi

          Ana değil, ana gibi;

          Baba değil, baba gibi

          Öğretmenim ben de sevgin

          Can içinde bir can gibi

          Hüseyin DÜZBASAN

        • 8

          SİZİ GÖRÜNCE

          Sizi görünce;

          Eriyor yüreğimdeki buzlar,

          Yüzümde çiçekler açıyor birden.

          Zamanı süzüp içtiğim,

          Ilık yaz akşamlarını hatırlıyorum

          Kehribar tanesi gözlerinizden.

          Durdu ŞAHİN

        • 9

          ÖĞRETMEN

          A'dan başlar aydınlık,

          Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

          Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

          Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

          Yeryüzü ile el ele öğretmen

          Göz gözdür o, uzakları görürüz

          Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

          Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

          Çizer büyük değirmisini

          Uç olur da gergele öğretmen.

          Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

          Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

          83 toprak ev, 83 acı duman,

          Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

          Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

          Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

          Bir ışık, bir ışık daha,

          Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

          Nice istemeseler de, nice önleseler de,

          Uyandırır toplumunu

          İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

          Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

        • 10

          SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

          Sevgisinin sonu yok,

          Kalbinin şefkati çok,

          Gönlü büyük, gözü tok,

          Sevgili öğretmenim.

          Bilgisi ışık saçar,

          Sözleri gönül açar,

          Ruhum sevinçen uçar,

          Sevgili öğretmenim.

          Bekliyoruz yolunu,

          Sardık sağla solunu,

          Uzat bize kolunu

          Sevgili öğretmenim.

          Toplandık dizi, dizi,

          Sev, okşa hepimizi,

          Sensin okutan bizi,

          Sevgili öğretmenim.

          Doğru yol gösterirsin,

          Okutur, eğitirsin,

          Bize bilgi verirsin,

          Sevgili öğretmenim.

          Seni candan severiz,

          Saygı duyar överiz,

          Ellerinden öperiz,

          Sevgili öğretmenim!..

          Ali Osman ATAK

        • 11

          KÖY ÖĞRETMENLERİ

          Ben bir öğretmenim

          Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

          Kini, öfkeyi nefreti değil.Ben bir öğretmenim

          Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

          Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.Ben bir öğretmenim

          Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

          Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı

          Öğretirim çocuklarıma.

          Ben bir öğretmenim

          Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

          Ve bu güzel çiçeklere

          Cumhuriyeti kuran Atatürk"ü öğretirim.

          Ben bir öğretmenim

          Ve öğretirim çocuklarıma

          Ülküm vatanı yüceltmektir.

          Ben bir öğretmenim

          Çiçektir diyemem çocuklarıma

          Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

          Ve öğreteceğim çocuklarıma

          İyilikten güzellikten yana ne varsa.

          Ahmet YÜCEL 25 Aralık 1998

        • 12

          BAŞÖĞRETMEN

          Atatürk benim,

          Başöğretmenim,

          Ne öğrendimse,

          Ondan öğrendim.

          Yenilikleri,

          Hep o düşünmüş,

          Milleti için,

          Ağlamış, gülmüş.

          Çocuk kalbimle,

          İlk onu sevdim,

          Atatürk benim,

          Başöğretmenim.

          Tarık Orhan

        • 13

          ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

          Benim Canım Öğretmenim

          Öğrenci bir fidandır,

          Öğretmen yağmur.

          Azıcık ıslatsa

          Büyüyüp ağaç olur.

          Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

          Öğrenciye okumayı öğreten.

          Eli kalem tutmazken

          Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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