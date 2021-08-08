Hicri yıl, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği her Muharrem ayının başlangıcında kutlanır. 20 yılı Muharrem Ayı'nın başladığı bugün yani 9 Ağustos 2021 günü aynı zamanda 1440. Hicri Yılbaşıdır. Bugün inanalar mesajlarla birbirlerini tebrik edecekler. İşte resimli Hicri Yılbaşı tebrik mesajları...