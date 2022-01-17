En Güzel Doğum Günü Mesajları 2022 – Kısa, Uzun, Komik ve Resimli Doğum Günü Kutlama Mesajı – Arkadaşa, Anneye, Babaya, Evlada, Ablaya, Kardeşe ve Sevgiliye Doğum Günü Kutlama Sözleri

Doğum günleri, birçok insan için anlamlı ve özeldir. Kişinin dünyaya geldiği günü ifade eden bu gün, yılda bir kez olduğu için kıymetlidir. Genellikle pasta üflenir ve kesilir; doğum günü kutlama mesajları ile iyi dilekler iletilir. Doğum günü mesajı ve sözleri aynı zamanda kişinin unutulmadığını ve hatırlandığını da belirtir. Bundan dolayı, en güzel, anlamlı, farklı ve komik doğum günü mesajları tercih edilmektedir.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2022

Arkadaşa, anneye, babaya, kardeşe, ablaya, abiye, teyzeye, halaya, amcaya, dedeye, sevgiliye, eşe; yani bizler için manevi değeri tarifsiz olan kişilere gönderilecek en güzel doğum günü mesajları ve kutlama sözlerine haberimizde yer verdik. Eğlenceli, etkileyici, kısa, uzun, öz, anlamlı ve resimli doğum günü mesajları sözleri arasından birisini seçin ve doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllar demeyi unutmayın!

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN MESAJI

Doğum günü pastan senin kadar tatlı, doğum günü partin de senin kadar unutulmaz olsun. Mutlu yıllar!

Keşke senin gibi her hareketiyle insanları mutlu eden biri olabilsem, ama senden daha iyi biri olmanın yolu yok. Doğum günün kutlu olsun!

Sen çevrendeki insanlara her zaman ilham oldun ve onları her zaman destekledin. Sen etrafındaki insanlar için bir lütufsun. İyi ki doğdun!

Hayatın anlamını gülümsemelerine göre ölç, gözyaşlarına göre değil. Doğum günün kutlu olsun!

NİCE MUTLU YILLARA MESAJLARI

Hayatın her zaman doğum günü pastanızda yanan mumlardan daha güzel ve parlak olsun. Mutlu yıllar!

Bugün, herkesin hayatına mutluluk getirdiğin yıl sayısını kutlayacağımız gün. Doğum günün kutlu olsun!

Umarım bu yıl, kalbinin arzuladığı her şeyi gerçekleşir! Doğum günün kutlu olsun!

Bana her an getirdiğin mutluluk hissini yaşayacağın bir yıl diliyorum. Doğum günün kutlu olsun!

İYİ Kİ DOĞDUN SÖZLERİ

Umarım doğum günün, kalbinin arzuladığı her şeyi getirir! Doğum günün kutlu olsun!

Doğum günleri yeni başlangıç ve hedefler için her zaman özel bir gündür. Umarım bu sene yeni başlangıçlar yapacağın ve hedeflerine ulaşacağın bir yıl olur. Doğum günün kutlu olsun!

Ne istersen alabileceğin, neyin cevabını ararsan bulabileceğin ve hayatındaki tüm boşlukları doldurabileceğin mükemmel bir yıl geçirmen dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun!

Her sene bir sene öncekine göre daha genç görünüyorsun! Doğum günün kutlu olsun!

EĞLENCELİ VE KOMİK DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Doğum gününde yanında olmayabilirim, ama seni düşünüyorum ve sana harika bir doğum günü diliyorum.

Tüm hayallerinin gerçeğe dönüşeceği mükemmel bir yıl diliyorum. İyi ki doğdun!

Ne zaman gülümseyecek bir nedenim olmadığını düşünsem, yaptığın komikliklerle beni güldürüyorsun. En kötü zamanlarımda bile bana böyle hissettirdiğin için seni tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun!

Hayatın en korkutucu yanlarını bile yönetilebilir hale getiren mükemmel bir arkadaşa… Daima yanımda olduğun ve hak etmediğim zamanlarda bile beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Sana çok şey borçluyum. Doğum günün kutlu olsun!

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Biliyorum, çok daha önemli işlerin var, fakat lütfen bugün dünyayı kurtarmaya bir ara ver ve bugünü kendine ayır. Doğum günün kutlu olsun!

Sen en pahalı elmastan bile daha değerlisin. Sadece güçlü ve akıllı değil, aynı zamanda nazik ve düşüncelisin. Doğum günün, her sene sana ne kadar değer verdiğimi ve minnettar olduğumu göstermek için mükemmel bir fırsat oluyor. Doğum günün kutlu olsun!

Her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil. Sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..

ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Belki yanında değilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice yıllara.

Ama coşkun, ama yorgun, bir yıl daha geçiyor yaşamından.. Olsun. Sevgilerin en güzeli ile yoğrul, doğum günün kutlu olsun.

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın. Dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. Mutlu yaşlar.

Sakın üzülme hayatın hızına, en güzel yıllar çabuk geçenlerdir... Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun. Çünkü sana çok yakışıyor. Daha nice mutlu yıllara...

RESİMLİ DOĞUM GÜNÜ SÖZLERİ

Ne dersin; bugünü en güzel günlerin başlangıcı yapalım ve bugün en kötü günün olsun! Doğum günün kutlu olsun.

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Doğum günün kutlu olsun!

Yaşa. Sev. Gül! Yaşın kaç olursa olsun her şeyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, neşeli ve yaşam dolu yaşlara…

Hayatı yenecek kadar güçlü, hayattan beklentilerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun

Seni tanıdığım ilk gün dün gibi aklımda. O günden bu yana hayatıma kattıkların için sana kocaman teşekkür ederim. İyi ki seni tanımışım. Doğum günün kutlu olsun.

Geçmişinde de hep mutluydun, geleceğinde de hep mutlu olman, bizleri de mutlu etmen ve güldürebilmen dileğiyle. Doğum gününü tüm içtenlikle kutlarım.

Canım yeğenim doğum günün kutlu olsun. Huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayatın olsun.

Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Annem. Başımın tacı, gözümün nurusun. Senin hayata ilk geldiğin işte bugün; benim hayatıma verdiğin canla devam etti. Sen doğdun, seninle birlikte ben de doğdum. İyi ki doğdun, iyi ki annemsin ve iyi ki varsın canım annem.