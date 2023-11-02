Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem En güzel Cuma mesajları ve sözleri: 3 Kasım 2023 resimli, anlamlı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajları

        En güzel Cuma mesajları ve sözleri: 3 Kasım 2023 resimli, anlamlı Cuma mesajları

        Kasım ayının ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz en güzel, resimli, ayetli, anlamlı hayırlı cumalar ve cumanız mübarek olsun mesajlarını haberimizde derledik. İşte 3 Kasım 2023 en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 21:29 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı öncesinde birbirlerine sosyal mecralar üzerinden güzel, anlamlı, ayetli, dualı, kısa, yeni cuma mesajı göndermek isteyenler internet üzerinden araştırmalara başladı. İşte en güzel, ayetli, fotoğraflı Cumanız mübarek olsun mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

          Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

          Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

        • 3

          Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-'in bu ilk Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun.

          Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

        • 4

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

        • 5

          Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

          Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

        • 6

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 7

          YENİ, FARKLI, DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile Hayırlı Cumalar.

        • 8

          Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

          Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

          Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

        • 9

          Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 10

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 11

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 12

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        • 13

          Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla... Amin! Hayırlı Cumalar.

        • 14

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Vatandaşlar, Hayırlı Cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...

        • 15

          Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

          Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

        • 16

          İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        • 17

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar..

          Hayırlı Cumalar. Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

        • 18

          Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

        • 19

          Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

          Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

        • 20

          Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

          Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

          Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Habertürk Anasayfa