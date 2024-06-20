En güzel cuma mesajları ve sözleri: 21 Haziran ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajları
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma gününün gelişiyle birlikte, en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları gündemi meşgul etmeye başladı. Cuma namazı öncesinde sosyal medya üzerinden yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajlarını araştırmaya başladı. İşte 21 Haziran 2024 en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...
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Cuma namazı için bekleyiş sürerken, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine dualı, ayetli, kısa, anlamlı, resimli cuma mesajları göndermek isteyenler için hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 21 Haziran 2024 resimli, ayetli, dualı, anlamlı hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...
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EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
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Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
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Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
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Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
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Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile... Hayırlı Cumalar.
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En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
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Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
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Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
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Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
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Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
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Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
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Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
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