Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Bu mübarek günde sosyal mecralar üzerinden resimli, ayetli cuma mesajı göndermek isteyenler araştırmalara başladı. Cuma gününe özel en güzel, resimli, ayetli, yeni cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 13 Ekim resimli, dualı, özgün, kısa cuma mesajları ve sözleri...