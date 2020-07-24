En güzel resimli anlamlı kısa ve öz cuma mesajlarını sevdiklerinize yollamak istiyorsanız tam adresindesiniz. Sizler için mübarek cuma gününe özel derlediğimiz birbirinden anlamlı resimli cuma mesajları haberimizde. İşte 24Temmuz'a özel cuma mesajları resimli yeni 2020! Hayırlı Cumalar...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2020

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!