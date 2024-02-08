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        Haberler Gündem En güzel cuma mesajları: 9 Şubat 2024 ayetli, anlamlı, kısa, uzun, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri

        En güzel cuma mesajları: 9 Şubat ayetli, anlamlı, resimli cuma mesajları ve sözleri

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Bu anlamlı günde yakınlarına ayetli, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyenler için en güzel cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 9 Şubat 2024 ayetli, anlamlı, kısa, uzun, yeni, resimli hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 22:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:07
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        • 1

          Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine SMS ve Facebook, Instagram, WhatsApp sosyal mecralar üzerinden cuma mesajı göndermek isteyenler, ayetli, anlamlı, kısa, uzun, yeni, resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları 14 Nisan günü için araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        • 3

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

        • 4

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 5

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 6

          Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 7

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 8

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 9

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        • 10

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

        • 11

          Ey Allah'ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla... Amin! Hayırlı Cumalar.

        • 12

          Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı cumalar olsun...

        • 13

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Vatandaşlar, hayırlı cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...

        • 14

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 15

          Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

        • 16

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 17

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 18

          Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        • 19

          Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        • 20

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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