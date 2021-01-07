Cuma gününüz mübarek olsun... En güzel cuma mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu mübarek günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 8 Ocak 2021 gününe özel resimli cuma mesajları....

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2021

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.