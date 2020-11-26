Allah'ım bize "İnşallah olur" diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin "Çok şükür oldu" sevincini yaşat. Hayırlı Cumalar.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.