21 Temmuz en güzel Cuma mesajları: Resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri
Cuma namazına kısa bir süre kala resimli, dualı, ayetli cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Sosyal mecralar üzerinden sevdiklerinin cumasını tebrik edip, kutlamak isteyenler için en güzel, resimli, yeni cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 21 Temmuz en güzel, resimli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri...
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Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Cuma namazı öncesinde resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri gündemi meşgul etmeye başladı. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazları camide cemaatle kılınmaktadır. Birbirinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel, resimli, kısa, uzun cuma mesajları ve sözleri...
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EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
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Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
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Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
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Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
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Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
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İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
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AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
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Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar
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YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar
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Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
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CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
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Ey Allahım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. (Amin) Hayırlı Cumalar.
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.
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Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
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En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar
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Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.