Regaip Kandili'nde en güzel Cuma mesajlarını gönderin!

Üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, 26 Ocak Perşembeyi Cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Allah'ın affına mahzar olunacağının ümit edildiği Regaip Kandili, İslam aleminin bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününe denk geliyor. Bu mübarek günde sevdiklerine Cuma mesajları göndermek isteyenler 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını araştırıyor. İşte, Regaip Kandili'nde sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz yeni, farklı, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...