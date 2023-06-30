Kurban Bayramı'na özel resimli Cuma mesajları paylaşılmaya başlandı. Bu sene Kurban Bayramı'nın üçüncü günü 30 Haziran'a denk gelirken bu özel günde farz ibadetini yerine getirmek isteyenler camilere akın ediyor. Eşine, dostuna, akrabasına ve sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun ve Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyenler; kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte 2023 Kurban Bayramı'na özel kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri çeşitleri...