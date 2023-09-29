En güzel, kısa, uzun, farklı, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları 29 Eylül Cuma gününün gelişiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. İnsanlığın ilk yaratıldığı ve cennete yerleştirildiğine inanılan mübarek Cuma gününün Müslümanlar camilere akın ediyor, ellerine semaya açarak mağfiret diliyor. Bu mübarek günde sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" ve "Cumamız Mübarek Olsuné dileklerini iletmek isteyenler en güzel, ayetli, dualı, resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 29 Eylül 2023 sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları çeşitleri...