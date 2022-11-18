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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI | 18 Kasım 2022 Uzn, kısa, hadisli, dualı, ayetli, hadisli, resimli Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri

Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Cuma mesajları ve sözleri, İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajlarını Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp ve SMS yoluyla paylaşıyor. İşte, 18 Kasım 2022 uzun, kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Giriş: 18.11.2022 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • İslam dünyasının bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününde binlerce Müslüman camilere akın ediyor. Bu mübarek günde sevdiklerine; Uzun, kısa, hadisli, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları göndermek isteyenler Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözlerini araştırıyorlar. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...

  • EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

     

  • Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

  • Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

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