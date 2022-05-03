Ramazan Bayramı mesajları ve kutlama sözleri, bayramın ikinci günün de araştırılmaya devam ediyor. 11 ayın Sultanı Ramazan ayı sona ereken Müslümanlar, Ramazan Bayramı coşkusunu ve sevincini yaşıyor. Manevi duyguların coştuğu bu mübarek günde kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı mesajları ve kutlama sözleri SMS yoluyla ve ya WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşılıyor. Sevdiklerine, eşine dostuna ve akrabalarına henüz Ramazan Bayramı mesajı gönderemeyen vatandaşlar Ramazan Bayramınız kutlu olsun, İyi Bayramlar mesajlarını araştırıyor.