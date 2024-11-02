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        Rize'de en güzel atmacayı seçtiler

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde "5. Atmaca Güzellik ve Beceri" yarışması gerçekleştirildi. Kızıl, beyaz, kara ve sarı kategorilerinde 25 atmacanın yer aldığı yarışmada, en uzağa uçabilme yarışı da gerçekleştirildi. Yarışmanın ardından 60 atmaca doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:22
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          Rize'nin Ardeşen ilçesinde "5. Atmaca Güzellik ve Beceri" yarışması gerçekleştirildi.

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          Belediye Gençlik Parkı'nda organize edilen etkinlikte atmaca tutkunları ilk önce kayıt yaptırdı.

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          Kızıl, beyaz, kara ve sarı kategorilerinde 25 atmacanın yer aldığı yarışmada, jüri üyeleri tarafından tüy rengi ve kafa yapıları değerlendirilmesi yapıldı.

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          Güzellik yarışmasının yanı sıra en uzağa uçabilme yarışı da gerçekleştirildi.

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          Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, gazetecilere, bu kültürün 500-600 yıl öncesine dayandığını söyledi. Atmacanın üç özelliği olduğunu anlatan Altay, "Hızlı, güçlü ve dayanıklı bir hayvan. Karadeniz insanını yansıttığını düşünüyorum. Bu türle bir bağ kurup evlat gibi besliyorlar. 3-4 aylık bir süreç içerisinde bakımını yapıp sonradan tekrar doğaya salıyorlar. Bu avcılık değil, bir kültürdür" diye konuştu.

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          Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün de bu işin bir hayvan sevgisi olduğunu vurgulayarak, "Babam bir dönem evde atmaca besledi. Benim de beslediğim dönem olduğu için hiç yabancı değilim. Ben de bu kuşlarımızı çok severim. Bu iş bir hayvan sevgisidir" dedi.

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          Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ayaklarındaki bağları çözülen 60 atmaca doğaya salındı.

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          Yarışmada dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa verildi.

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