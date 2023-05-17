19 MAYIS ŞİİRLERİ
MUSTAFA KEMAL VARDI
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun’a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı
M.Necati ÖNGAY
MUSTAFA KEMAL
Atatürk bir güneş gibi,
Doğmuş 19 Mayıs’ta,
Davul, zurna bir düğün,
Başlamış bütün yurtta.
Bir kurtuluş ateşi,
Yakılırken Samsun’da,
Vazgeçilmezdi artık,
Ölüm de olsa sonunda!
Yeşeren tüm umutlar,
Sonunda bahar oldu,
Bütün işgalci düşmanlar,
Vatanımızdan kovuldu.
Unutur mu? bu millet!
Önderi Mustafa Kemal’i.
Sonsuza kadar bakidir,
Ona olan sevgisi.
BİRKAN SOYLU
19 MAYIS 1919
19 Mayıs,
Türk’ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı’dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk’ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R. Gökalp ARKIN