Süper Toto Süper Lig’in ilk 14 haftasında en çok golün atıldığı karşılaşma Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ü sahasında 5-4 mağlup ettiği maç olurken, en fazla farkın oluştuğu müsabaka ise Galatasaray’ın, deplasmanda Başakşehir’i 7-0 yendiği mücadeleydi.



Süper Toto Süper Lig’de ilk 14 haftanın en gollü maçı Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynandı. Süper Lig’in 9. haftasındaki söz konusu maçta toplam 9 gol atıldı ve mücadeleyi 5-4’lük skorla Fenerbahçe kazandı. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, 3 kez beyaz noktayı gösterdi.



Gollü geçen diğer karşılaşmalar olarak da şu maçlar dikkat çekiyor:



3. hafta Antalyaspor: 5 - Trabzonspor: 2

4. hafta Gaziantep FK: 5 - Antalyaspor: 2

12. hafta Beşiktaş: 5 - Ümraniyespor: 2

12. hafta Fenerbahçe: 5 - İstanbulspor: 2

14. hafta Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7

En farklı maçta kazanan Galatarasay



Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i 7-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, bu karşılaşmaya kadar 12 mücadelede toplam 8 gol yerken, sarı-kırmızılılar karşısında kalesinde 7 gole engel olamadı ve ağlarında gördüğü gol sayısında 15'e ulaşarak rakiplerine karşı averaj farkını kaybetti.

Fenerbahçe'nin, Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 6-0 ve 7. haftada evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği müsabakalar da farkın en fazla olduğu karşılaşmalar olarak dikkat çekti.