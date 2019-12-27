En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2019 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 99 bin 487 ton, linyitin(1) 6 milyon 945 bin 459 ton ve taşkömürü kokunun 387 bin 89 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 966 bin 622 ton, linyitin 6 milyon 636 bin 715 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %2,5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %101,9 iken, linyitte %104,7 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %54,1'i termik santrallere, %14'ü kok tesislerine ve %7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının %86,9'u termik santrallere ve %7,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %98,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi.