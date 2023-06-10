Evde kafir nasıl yapılır?
Sütü kaynatın. Üzerinde oluşan kaymağı alın.
Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) kefir tanelerini ilave edin.
Tahta kaşıkla iyice karıştırın.
Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın.
20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin.
Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşır.
Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin.
Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz.
Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz. Afiyet olsun.