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En fazla probiyotik içeren kefiri evde kendiniz yapın! Sadece iki malzeme sindirim sitemini düzenleyerek tüm bağırsakları tertemiz yapıyor

En iyi probiyotik kaynaklarından olan kefiri evde kendiniz yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Faydaları saymakla bitmeyen bu muhteşem içeceği dışardan almak yerine en doğal ortam olan evinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. 'Evde kefir nasıl yapılır?' diye soranlar için ev yapımı kefir tarifi…

Giriş: 10.06.2023 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İçerisinde barındırdığı B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olan mucize içecek kefir, vücutta adeta bir gençlik iksiri görevi görüyor. Kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşırken, kilo vermeye de yardımcı olur. Sindirim dostu olan kefiri evde kendiniz yapabilirsiniz. Böylelikle hem daha sağlıklı hem de daha doğal olacaktır. İşte sindirim sitemini düzenleyerek tüm bağırsakları tertemiz yapan muhteşem içecek evde kefir yapımı

  • EV YAPIMI KEFİR TARİFİ

    Evde kendi kefirinizi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte ev yapımı kefirin püf noktaları

    Malzemeler:

    1 litre süt

    1 yemek kaşığı kefir tanesi

  • Evde kafir nasıl yapılır?

    Sütü kaynatın. Üzerinde oluşan kaymağı alın.

    Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) kefir tanelerini ilave edin.

    Tahta kaşıkla iyice karıştırın.

    Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın.

    20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin.

    Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşır.

    Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin.

    Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz.

    Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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