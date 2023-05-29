Diyetisyen, spor diyetetiklerinde sertifikalı uzman ve The Sports Nutrition Playbook'un ödüllü yazarı olan Amy Goodson "Amaç sevdiğiniz bir aktiviteyi bulmak ve bunu tutarlı bir şekilde yapmaktır" diye açıklıyor ve ekliyor;

"Amacınız kilo vermekse, o zaman daha fazlasını yapın ve beslenmenizi izleyin, böylece vücudunuzu besin açısından zengin gıdalarla beslemeye devam ederken sağlıklı bir şekilde kalori açığı yaratırsınız."