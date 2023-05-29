Basketbol
İster orada burada çember atmayı seviyor olun, ister arkadaşlarınızla bir toplama oyununda oynuyor olun, basketbol kilo vermek için mükemmel, sevilen, rekabetçi bir egzersiz tarzıdır. Örneğin, Harvard Health Publishing'in bildirdiğine göre, 155 kiloluk bir kişi 30 dakikalık oyun oynarken yaklaşık 288 kalori yakabilir. Bu sadece bir temel olsa da vücut ağırlığı daha ağır olan biri egzersiz sırasında daha fazla enerji harcayabilir ve daha fazla kalori yakabilir.
WebMD, basketbol; atlama hareketlerini ve direnç antrenmanını mükemmel bir tüm vücut antrenmanı yapmak için birleştirir. İstenmeyen kilolardan kurtulmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, bu eğlenceli spor aynı zamanda size güzel bir ruh hali artışı sağlayacak, sağlıklı kemikler geliştirecek, stresi azaltacak, koordinasyonunuzu ve dengenizi geliştirecek ve kalp sağlığınızı iyileştirecek, diye açıklıyor.