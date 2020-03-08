AA

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye geneli kadın esnaf ve sanatkar oranlarını açıkladı. Toplam esnaf ve sanatkarlar içinde kadın esnaf ve sanatkar oranının en yüksek olduğu bölgelerin Marmara ve Ege olduğunu belirten Palandöken, iller bazında ise Çanakkale'nin ilk sırada geldiğini ifade etti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde toplam esnaf ve sanatkar içinde kadın esnaf ve sanatkar oranının en yüksek olduğu ilimiz yüzde 23,8 ile Çanakkale olarak kayıtlara geçti. Çanakkale'yi yüzde 23,5 ile Uşak, yüzde 21,9 ile Balıkesir, yüzde 21,4 ile İzmir ve yüzde 21,1 ile Muğla izliyor. Bu illerdeki girişimci kadınlarımızı tebrik ederken kadınların girişimcilik faaliyetlerinin diğer illerimize de örnek olmasını ve kadın esnaf oranının daha da yükselmesini diliyorum."

Palandöken, kadın esnaf ve sanatkar oranının en düşük olduğu bölgelerin Güneydoğu ve Doğu Anadolu olduğunu aktardı.

İller bazında Siirt'in yüzde 4,9 ile en az kadın esnaf ve sanatkar oranına sahip olduğuna dikkati çeken Palandöken, bu ili yüzde 4,9 ile Ağrı'nın, yüzde 5,6 ile Bitlis'in, yüzde 5,9 ile Şırnak'ın, yüzde 6,4 ile Hakkari'nin izlediğini kaydetti.

Palandöken, buralardaki kadın girişimci potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek "Ülkemizin kalkınması için daha fazla girişimci kadına ihtiyacımız var. Kadınlarımızı esnaf ve sanatkarlığa özendirmek için gerekli teşvik ve desteklerin artırılmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.