En fazla hava kirliliği olan ilerden biri de Sinop

Rapora göre Muş, Iğdır, İstanbul, Sinop, Malatya, Edirne, Tokat, Kayseri, Denizli, Düzce, Karabük, Ağrı ve Ankara'daki 15 istasyonda 2020 boyunca yapılan ölçümlerde "yüksek hava kirliliği" gözlendi. Bu istasyonların bulunduğu bölgelerde Covid-19 hastalığı pandemisi zamanında Mart ayında azalan taşıt trafiğine rağmen, tüm yıla bakıldığında DSÖ’nün kılavuz değerlerinin çok üzerinde kirli hava solunduğunun görüldüğü belirtildi.
2020 yılında, en yüksek PM10 değerinin Ankara Siteler’de 490 µg/m3 ve Sinop Boyabat istasyonunda 305 µg/m3 olarak ölçüldüğü bilgisi de verildi.
Verilerin, hava kirliliğinin bu bölgelerde akut sağlık sorunları açısından çok ciddi bir risk oluşturduğunu gösterdiği ifade edildi. Sinop 2020 yılında en yüksek kükürtdioksit (SO2) ortalaması görülen 10 il arasında da sıralandı.
Aynı kurumca 2019 yılı verilerinden hazırlanan "Kara Rapor 2020”de de Sinop için dikkat çekici bir bilgi yer alıyor. Sinop 2019 yılında hava kirliliğine bağlı ölüm yüzdesi en yüksek 10 il arasında 7. Sırada yer alıyor. PM 2.5 değerinin baz alındığı bilgilerde 2019 yılında meydana gelen 30 yaş üstü (kazalar/dışsal yaralanmalar haricindeki) ölümlerde Sinop’un hava kirliliğine atfedilen ölüm yüzdesinin 17,01 olduğu belirtiliyor. Bunun karşılığında 331 ölüm yer alıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzlem Merkezi’nin bugün ve dünkü verilerine göre Sinop Merkez istasyonunda hava kalitesinin “orta” olduğunu görülüyor. Aynı durum önceki gün “orta” hava kalitesiyle yine Sinop Merkez ve Boyabat ilçesi içinde geçerliydi. Açıklamasında ise hava kalitesinin uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabileceği belirtiliyor.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!