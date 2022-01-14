"Eğer bu kibritlerin başına herhangi bir şey gelirse, Allah korusun yangın çıksa veya çalınsa gerçekten çok mağdur olurum. Bir tanesinin çöpüne dahi kıyamıyorum. Bunları bu şekilde bir araya getirinceye kadar ne emekler verdiğimi bir ben biliyorum. Onları kaybetme ihtimalini bile düşünmek istemiyorum. Onlara bir şey olursa yıkılırım."