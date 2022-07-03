En eski atalarımıza ait fosiller düşünülenden 'bir milyon yıl daha yaşlı'

Yeni bir araştırmada insanların en eski atalarına ait fosillerin bilim insanlarının düşündüğünden çok daha eski oldukları sonucuna varıldı.
Bayan Ples adı verilen mağara kadınına ait fosiller, İnsanlığın Beşiği diye bilinen Güney Afrika'daki mağaralarda gömülüydü.
Çağdaş test yöntemleri, ilk insanların 3,4 ila 3,7 milyon yıl önce dünyada dolaşmaya başladığını gösteriyor.
Bu yeni takvim, insan evrimine dair bilgileri yeniden şekillendirebilir.
Aynı zamanda, atalarımızın ilk insanlara evrimi için birden çok yol olduğu anlamına geliyor.
Biliminsanları yıllarca, Johannesburg yakınlarındaki Sterkfontein mağaralarında bulunan Australopithecus africanus'un, 2,6 milyon yıldan daha genç olduğunu düşündü.
Mağarada, dünyanın her yerinden daha çok ilk insan kalıntıları bulundu. Buna, 1947'de bulunan ve Bayan Ples lakabı verilen neredeyse tam kafatası da dahil.
Smithsonian Müzesi'ne göre iki eli üzerinde yürüyen tür, modern insanlara kıyasla çok daha kısaydı. Erkeklerin ortalama boyu 138 santim, kadınların ise 115 santimdi.
Ancak yeni radyoaktif tarihleme teknikleriyle Bayan Ples'in ve etrafında bulunan kalıntıların, düşünülenden bir milyon yıl daha eski oldukları tespit edildi.
Araştırmacılar, fosillerin etrafındaki çökeltide bulunan, mağaraya düşmeden önce kozmik ışınlara maruz kalan taşlarda oluşan nadir bir izotopu test ediyor.
Daha önce Australopithecus africanus'un, 2,2 milyon yıl önce zaten dünyada dolaşan insanoğlunun atası homo genus'a evrilmek için çok genç olduğu düşünülüyordu.
Bu yeni bulgularla, evrimsel süreçteki bir milyon yıllık boşluk doldu ve Bayan Ples ve ait olduğu türün ilk insanların atası olma ihtimali doğdu.
Sonuç olarak, Afrika'da bulunan 3,2 milyon yaşındaki Australopithecus afarensis türündeki maymunsu Lucy ile aynı dönemlerde dünyada yaşayan türlerin çok uzun süredir ilk insanların atası olduğuna inanılıyordu.
Uzmanlar bu yenilenen takvimle, iki türün etkileşime girip, üremiş olabileceğini ve insanların nereden geldiğine dair resmin karmaşıklaştığını söylüyor. Ayrıca, tek bir evrim hattından gelmemiş olabileceğimizi vurguluyorlar.
Çalışmaya katılan Fransız uzman Laurent Bruxelles "Yani aile ağacımız bir çalılık gibi" dedi.
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En eski atalarımıza ait fosiller düşünülenden 'bir milyon yıl daha yaşlı'/en-eski-atalarimiza-ait-fosiller-dusunulenden-bir-milyon-yil-daha-yasli-3474699
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