Ata'mızı özlemle anıyoruz! İşte Resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde, onun büyük liderliği ve ülkemize kazandırdığı değerleri anmak isteyenler; En duygusal, Türk bayraklı, yeni, kısa, uzun, anlamlı, resimli 10 Kasım mesajlarını paylaşmaya başladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, ulu önder Atatürk'ün mirasını hatırlatma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla ülke genelinde Büyük önderi anma törenleri düzenlenecek. İşte 2023 en duygusal, Türk bayraklı, yeni, kısa, uzun, anlamlı, resimli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...
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Yeni, Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, resimli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Türk milleti için gurur ve özlem dolu olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk her yıl 10 Kasım'da sonsuz saygı, minnet ve özlemle anılıyor. Bu özel günde Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak, onun ideallerini yaşatma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlayanlar 10 Kasım mesajları ve sözlerini sosyal medya hesaplarını üzerinden paylaşıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter (X), Facebook ve SMS yoluyla gönderebileceğiniz 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları...
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10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
"Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla anıyoruz. Onun önderliğindeki devrimlerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığımız her daim devam edecek."
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"10 Kasım, Türk milleti için bir yas günüdür. Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız. O'nun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Minnettarız."
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"Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü'nde, O'nun Türk milletine armağan ettiği çağdaşlık ve özgürlük değerlerini hatırlamak ve yaşatmak için bir aradayız. Büyük önderi saygı ve sevgiyle anıyoruz."
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"Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlanmış Türkiye, ulusumuzun ortak mirasıdır. Onun adını yaşatmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edelim."
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TÜRK BAYRAKLI 10 KASIM MESAJLARI
"10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Büyük önderi minnetle anıyor, onun izinde yürümeye devam ediyoruz."
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"Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde, onun önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya kararlıyız. Minnet ve saygıyla anıyoruz."
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'nin kurucu değerlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma günüdür. O'nun bize bıraktığı mirası koruma sorumluluğunu unutmayalım."
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"10 Kasım, bir lideri değil, bir devrimciyi, bir öğretmeni, bir vizyoneri anma günüdür. Atatürk'ün mirası önümüzdeki yıllara ışık tutmaya devam edecek."
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10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ SÖZLERİ
"Büyük önder Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve önderliği sayesinde Türkiye, çağdaş dünyayla bütünleşti. Onun adını yaşatmak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz."
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"Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. O'nu saygı ve minnetle anıyor, onun gösterdiği yolda ilerliyoruz."
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesini hatırlatır. O'nun önderliğindeki devrimlerle aydınlanmış bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz."
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği bir gündür. O'nun mirasına sahip çıkarak, Türkiye'nin daha da güçlenmesine katkı sağlayabiliriz."
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KISA, UZUN, RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI
"10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve onun mirasını yaşatma günüdür. O'nun ilke ve inkılaplarıyla gurur duyuyoruz."
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini hatırlatır. O'nun önderliğindeki büyük zaferler, bize güç ve ilham veriyor."
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"Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. O'nun vizyonu ve liderliği Türkiye'nin teminatıdır."
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"Büyük önder Atatürk, milletimize çağdaşlık ve özgürlük getiren bir liderdir. O'nun prensiplerine bağlı kalarak, Türkiye'yi daha ileriye taşımak görevimizdir."
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EN DUYGUSAL 10 KASIM ATATĞRK'Ü ANMA SÖZLERİ
"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. O'nun ilke ve inkılapları, Türkiye'nin çağdaş dünyada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlar."
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"Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun liderliği, Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor."
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"10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüdür. Onunla gurur duyuyor ve Türkiye'yi onun değerleri doğrultusunda daha da güçlendirmek için çalışıyoruz."
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin geçmişiyle gurur duyduğu ve geleceğe umutla baktığı bir gündür. O'nun bize bıraktığı mirası koruyarak, ülkemizi daha da aydınlık yarınlara taşıyalım."
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