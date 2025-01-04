En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması!
En düşük emekli maaşı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. 2025 yılının ilk yarısı için SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75 oldu. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için çalışma yapacaklarını belirterek tarih verdi. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…
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6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece 2025 yılının ilk yarısı için emekli zammı belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Gözler ise en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemelere çevrildi. En düşük emekli aylığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Cevdet Yılmaz'ın en düşük emekli maaşı hakkında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamaları...
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için yürüttükleri çalışma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cevdet Yılmaz, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.
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KANUNLA DÜZENLENECEK
Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı.
En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ TARİH VERDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emeklilik aylığı ile ilgili çalışmanın Ocak ayı içerisinde muhtemelen tamamlanmış olacağını söyledi.
Gazetecilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Yılmaz, konuyla ilgili olarak “Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.” diye konuştu.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU
2025 Ocak zammı ile hesaplanan yeni SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626
15.000 alanlar 17.363
15.500 alanlar 17.941
16.000 alanlar 18.520
18.000 alanlar 20.835
19.000 alanlar 21.993
20.000 alanlar 23.150
24.000 alanlar 27.780
25.000 alanlar 28.938
26.000 alanlar 30.095
30.000 alanlar 34.725
31.000 alanlar 35.883
32.000 alanlar 37.040
39.000 alanlar 45.143
40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.
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YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak. Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.
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MAAŞLAR 6 AY SONRA TEKRAR ZAMLANACAK
Ocak 2025 zammı ile yükselecek emekli ve memur maaşları temmuz ayına kadar geçerli olacak.
Temmuzda oluşacak yeni 6 aylık enflasyon farkıyla emekli ve memur zammı yeniden belirlenerek maaşlar tekrar yükseltilecek.