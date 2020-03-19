En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular milyonlarca emekli vatandaş tarafından merak konusu oldu. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs toplantısında alınan kararları açıkladı. Kararlar arasında emekli maaşa yapılan zam gündem oldu. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz." dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.