En düşük emekli maaşına yeni bir zam haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Corona virüsü toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulunarak en düşük emekli maaşını duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin merakla beklediği corona virüsü toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.

En düşük emekli maaşı bin 256 lira 21 kuruştan bin 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.” dedi.

2020 OCAK'TA EN DÜŞÜK EMELİ MAAŞLARI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam aldı. En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alıyor. Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam aldı. En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira aldı. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alıyor. En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.