Emekli maaş zamları TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranına göre netleşti. Zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli ise en düşük emekli maaşının ne olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte merak edilen detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

TÜİK 2020 yılı Aralık enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 6 aylık enflasyon artışı yüzde 8.37 olarak tespit edildi. Buna göre emekli maaşlarına yüzde 8.36 zam yapıldı. Memur emeklilerine ise yüzde 7.36 zam yapıldı.

Zam oranları sonrası en düşük Bağ-Kur emekli maaşı 1524; en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 21 TL'ye ve en düşük SGK emeklisi maaşı ise 2 bin 419 liraya yükseldi.