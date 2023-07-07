Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        En düşük emekli maaşı ne kadar? 2023 Temmuz zammında en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

        En düşük emekli maaşı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıkladı. Bu bağlamda SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları da yüzde 19.77 oranında artacak. Maaşların netleşmesiyle gözler "En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 09:46
        • 1

          Emekli maaş zammı 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla netleşti. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarına iyileştirme için bakanlıklara talimat verildiğini açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte, detaylar...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli maaşları) İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı."

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

          Emekli maaşlarına yapılması beklenen iyileştirmenin ardından şu an 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının da artması öngörülüyor. Konuya ilişkin gelilşme yaşandığında haberimiz güncellenecek.

        • 4

          SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM

          SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

        • 5
          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil      

           

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Ankara'dan Madrid'e!
        Ankara'dan Madrid'e!
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Titan felaketinin ardından faaliyetlerini durdurdu
        Titan felaketinin ardından faaliyetlerini durdurdu
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Twitter'dan Threads için ilk hamle
        Twitter'dan Threads için ilk hamle
        Jesus, Icardi'yi istiyor!
        Jesus, Icardi'yi istiyor!
        İkinci el satışta yeni düzenleme
        İkinci el satışta yeni düzenleme
        Alzheimer ilacına ilk kez tam onay!
        Alzheimer ilacına ilk kez tam onay!
        Yağmur ve sıcak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur ve sıcak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu
        Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu
        Sarri'den Torreira açıklaması!
        Sarri'den Torreira açıklaması!
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.