En düşük emekli maaşı ne kadar? 2023 Temmuz zammında en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

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Emekli maaş zammı 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla netleşti. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarına iyileştirme için bakanlıklara talimat verildiğini açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte, detaylar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli maaşları) İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı."

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? Emekli maaşlarına yapılması beklenen iyileştirmenin ardından şu an 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının da artması öngörülüyor. Konuya ilişkin gelilşme yaşandığında haberimiz güncellenecek.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.