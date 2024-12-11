En düşük emekli maaşı için zam sinyali geldi! 2025 Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Yeni yıla girmemize günler kala, 2025 maaş zamları gündemin odak noktasına yerleşti. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklileri ilgilendiren bir açıklama yaptı ve en düşük emekli maaşına zam için yeşil ışık yaktı. Peki, en düşük emekli maaşı artacak mı? İşte, detaylar...
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Yeni yılın ayak sesleri ile beraber; 5 aylık enflasyon farkı belli oldu ve asgari ücret görüşmeleri başladı. Başka bir gelişme olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklama ile en düşük emekli maaşına zam sinyali verdi. İşte, Yılmaz'ın açıklaması ve 6 aylık enflasyona göre olası emekli maaş senaryosu...
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2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'ye yaptığı açıklamalarda, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına zam konusunda yeşil ışık yaktı ve şunları söyledi;
"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."
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MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.