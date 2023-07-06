Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelen son dakika açıklamaları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde emekli maaşlarına kademeli artış yapılacağını vurgulamıştı. Haziran ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanırken en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini aldı. İşte "Yeni ve zamlı en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı...

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92 yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlenmişti. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

En düşük emekli maaşı tutarının 10 bin TL civarında olması bekleniyor.